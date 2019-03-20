باع "النكت" وهذه علاقته بإسعاد يونس.. ما لا تعرفه عن عبدالغني النجدي في ذكرى وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير عبد الغني النجدي، الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم 20 ديسمبر 1980.

وُلد النجدي في 6 ديسمبر 1915، ورغم قصر مدة ظهوره على الشاشة، التي لا تتعدى خمس دقائق في كثير من الأفلام، إلا أنه استطاع أن يترك بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية، ونجح بأدائه البسيط، وإتقانه لأدواره في كسب مكانه قويه لدى جمهوره.

وفي ذكرى ميلاده نرصد لكم معلومات قد لا تعرفونها عن عبدالغني النجدي:

- ولد النجدي بقرية المشايعة مركز الغنايم بمحافظة أسيوط، اشتهر بأداء أدور "الخادم - البواب - العسكري".

- إلى جانب عمله في السينما، كممثل، كتب عبدالغني النجدي سيناريو وحوار مجموعة من الأفلام مثل "إجازة بالعافية"، بالإضافة إلى احترافه تأليف النكت.

Advertisements

- كان يبيع النكت والمونولوجات التي يؤلفها لكبار نجوم الكوميديا، أمثال إسماعيل ياسين وشكوكو، وكان يضع "تسعيرة" للنكتة الواحدة مقابل جنية واحد.

- رغم أنه كان عملاق فني ترك علامة بارزة في التمثيل السينمائي وأيضاً المسرحي، إلا أنه كان يعيش في الظل، ولم يتمتع بنفس التقدير الذي حظي به غيرة من نجوم الكوميديا.

ومن أبرز أعماله "غاوي مشاكل"، "لا يا من كنت حبيبي"، "الخطايا"، "العتبة الخضراء"، "الفانوس السحري"، "الرجل الثاني"، "بين السما والأرض"، وقد تجاوزت عدد الأفلام التي شارك فيها النجدي المائة فيلم.

- تزوج من المونولوجست والراقصة بديعة صادق وأنجب ابنه خالد النجدي، وبديعة صادق هي أخت الممثلة كوكب صادق والدة الفنانة إسعاد يونس.

- عُرض له فيلم "خلف أسوار الجامعة" بعد وفاته بعام، من بطولة شويكار وسعيد صالح، ومن إخراج نجدي حافظ، وكان انتهى من تصويره قبل وفاته.