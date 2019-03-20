"الإسماعيلية السينمائي" يُكشف عن البوستر الرسمي للمهرجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

كشفت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عن بوستر دورته الـ 21 والمقرر إقامته من 10 إلى 16 أبريل المقبل.

وحرصت إدارة المهرجان برئاسة الناقد عصام زكريا أن يتم التركيز على محافظة الإسماعيلية بشكل عام في هذه الدورة، وظهر ذلك بصورة واضحة من خلال إبراز قناة السويس والملامح المصرية الظاهرة للفتاة التي تعلو الأفيش واحتضان محافظة الإسماعيلية لكافة الثقافات السينمائية للدول المختلفة المشاركة بالمهرجان.

البوستر من تصميم الفنانة هدير السجاعي ومن المنتظر أن تعلن إدارة المهرجان كل التفاصيل الخاصة بالدورة المقبلة، في مؤتمر صحفي بداية أبريل المقبل.

مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة سنوياً بمحافظة الإسماعيلية.