فن ومشاهير

هذا ما قاله مصطفى شعبان لوالدته في عيد الأم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشر الفنان مصطفى شعبان عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يبعث بها رسالة لوالدته بمناسبة عيد الأم.

وكتب شعبان: "كل سنة وإنتِ طيبة يا حبيبتى يا أمى، ربى لا يحرمنى منك ولا من ضحكتك ولا رضاكى عنى".

يذكر أن الفنان مصطفى شعبان يقوم حالياً بتصوير دوره في مسلسل "أبو جبل" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قاله مصطفى شعبان لوالدته في عيد الأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى