هذا ما قاله مصطفى شعبان لوالدته في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشر الفنان مصطفى شعبان عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يبعث بها رسالة لوالدته بمناسبة عيد الأم.

وكتب شعبان: "كل سنة وإنتِ طيبة يا حبيبتى يا أمى، ربى لا يحرمنى منك ولا من ضحكتك ولا رضاكى عنى".

يذكر أن الفنان مصطفى شعبان يقوم حالياً بتصوير دوره في مسلسل "أبو جبل" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.