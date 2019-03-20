القومي للسينما ينهي استعداداته لإقامة "مهرجان الإسماعيلية ٢١"

أنهى المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، استعداداته لإقامة الدورة ٢١ من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، والمقرر تنظيمها في الفترة من ١٠ إلى ١٦ أبريل المقبل برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.
وصرح عبد الجليل بأن الدورة الجديدة تمثل تحديا واختبارا صعبا لإدارة المهرجان وللمركز القومى للسينما، خاصة بعد الإشادة بالدورة السابقة فنيًا وتنظيميًا، والحصول على دعم كبير مالى ولوجستى، مشيرا إلى أن هذه الدورة تحتفي بعام مصر أفريقيا، وتم استحداث
ومن جانبه، قال زكريا إن الأنظار تتجه إلى المهرجان
وأوضح أنه سيتم تكريم عدد من رواد السينما التسجيلية والروائية القصيرة في مصر والوطن العربي والعالم، بالإضافة إلى توجيه التحية لأسماء من رحلوا من رموز هذه السينما خلال العام الماضي.
وأضاف أنه سيتم، لأول مرة هذا العام، تشكيل لجنتي تحكيم رئيسيتين للمهرجان، إحداهما للأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة، والأخرى للأفلام الروائية القصيرة وأفلام التحريك، وذلك بعد أن لاحظت إدارة المهرجان أن تحكيم جميع المسابقات يمثل ضغطا كبيرا على لجنة واحدة، وسوف يتم إعلان التشكيل الكامل للجنتين خلال الأيام القليلة المقبلة.
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