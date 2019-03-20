شاهد.. ساندي تعلن موعد حفلها المقبل

أعلنت النجمة ساندي عن موعد حفلها المقبل بالجريك كامبس في مدينة وسط البلد، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، حيث طرحت البوستر الرسمي للحفل و علقت عليه قائلة: "استنوني في حفلة

جديدة يوم الجمعة 12 أبريل في Space Of Music التحرير الجامعة الأمريكية الحفلة هتبدأ من الساعة 2 الظهر".

يذكر أن النجمة ساندي شاركت مؤخراٌ في بطولة فيلم "عيش

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حياتك"، و هو بطولة كل من سامح حسين، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، أحمد حلاوة، محمد نور، ياسر الطوبجي، مارتينا، حمادة بركات، و من تأليف وسام حامد، و إخراج تامر بسيوني.