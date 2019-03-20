شاهد .. لحظة تكريم سميرة سعيد بالمركز الكاثوليكي المصري

كرم المركز الكاثوليكي المصري للسينما، الديفا سميرة سعيد، و ذلك ضمن احتفاليته الخاصة بيوم العطاء الـ 11، لتكريم بعض رموز الفن و المجتمع و الإعلام الذين لهم دور بناء في خدمة المجتمع المصري.

كما شمل التكريم كلا من الرهبان ماتيلدا و منصور مستريح، والدكتورة

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رانيا علواني، واسم الشهيد المقدم مصطفى عبيد، وإضافة إلى نورا بدران، و ساندي عادل قلادة.

يذكر أن النجمة سميرة سعيد تستعد لتسجيل أحدث ألبوماها الجديد "سوبر مان"، و هذا الألبوم تعود به الفنانة سميرة سعيد

بعد غيابها عن الساحة الفنية لمدة 4 سنوات، فهي لم تتواجد على الساحة الفنية منذألبوم"عايزة اعيش" عام 2015 ، كما يتضمن هذا الألبوم نوعًا جديدًا و هو موسيقي الراب، و التي لم تقدمها من قبل.