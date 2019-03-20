شاهد .. لحظة تكريم سميرة سعيد بالمركز الكاثوليكي المصري

كرم المركز الكاثوليكي المصري للسينما، الديفا سميرة سعيد، و ذلك ضمن احتفاليته الخاصة بيوم العطاء الـ 11، لتكريم بعض رموز الفن و المجتمع و الإعلام الذين لهم دور بناء في خدمة المجتمع المصري.
كما شمل التكريم كلا من الرهبان ماتيلدا و منصور مستريح، والدكتورة
يذكر أن النجمة سميرة سعيد تستعد لتسجيل أحدث ألبوماها الجديد "سوبر مان"، و هذا الألبوم تعود به الفنانة سميرة سعيد
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