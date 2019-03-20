شاهد.. كارول سماحة تحتفل بعيد الأم على طريقتها الخاصة

حرصت الفنانة كارول سماحة، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات "تويتر"، على تقديم التهنئة للأم بمناسبة الاحتفال بعيدها .

كاتبة : "‏‏في ‎#عيد_الأم، تحية

لكل امرأة متزوجة، ‎مطلقة، أرملة ومعنّفة لصبرھا على ما تحمّلته في حیاتھا. كل عام وانتن للحبعنوان".

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يذكر أن تحضر كارول سماحة مع الموسيقار زياد رحبانى، عددا من الأغنيات الجديدة التي من المقرر طرحها فى الفترة المقبلة.

وانتهت كارول مؤخرا من تصوير برنامج "عائشة" المقرر أن يعرض قريبا.