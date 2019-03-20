بالفيديو.. هالة صدقي تهدي تكريمها لـ شهداء حادث نيوزيلندا

أهدت النجمة هالة صدقي تكريمها بالمركز الكاثوليكي المصري للسينما لشهداء حادث نيوزيلندا، و ذلك ضمن احتفاليته الخاصة بيوم العطاء الـ 11، لتكريم بعض رموز الفن و المجتمع و الإعلام الذين لهم دور بناء في خدمة المجتمع المصري.
و يشمل التكريم أيضا كلا من الرهبان ماتيلدا و منصور مستريح، والدكتورة رانيا علواني، و أسم الشهيد المقدم مصطفى عبيد، و إضافة إلى نورا بدران، و ساندي عادل قلادة.
يذكر أن الفنانة هالة صدقي تشارك في بطولة مسلسل "بركة"، و التي تدور أحداثه حول شخصية بركة، و الذي يأتي من الصعيد مع
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