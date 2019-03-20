بالفيديو.. هالة صدقي تهدي تكريمها لـ شهداء حادث نيوزيلندا

أهدت النجمة هالة صدقي تكريمها بالمركز الكاثوليكي المصري للسينما لشهداء حادث نيوزيلندا، و ذلك ضمن احتفاليته الخاصة بيوم العطاء الـ 11، لتكريم بعض رموز الفن و المجتمع و الإعلام الذين لهم دور بناء في خدمة المجتمع المصري.

و يشمل التكريم أيضا كلا من الرهبان ماتيلدا و منصور مستريح، والدكتورة رانيا علواني، و أسم الشهيد المقدم مصطفى عبيد، و إضافة إلى نورا بدران، و ساندي عادل قلادة.

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يذكر أن الفنانة هالة صدقي تشارك في بطولة مسلسل "بركة"، و التي تدور أحداثه حول شخصية بركة، و الذي يأتي من الصعيد مع

والدته، و يعيشا في القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال و من هنا يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ، و لا يسانده في هذه المشاكل إلا والدته و بنت الجيران التي تحبه، و المسلسل بطولة كل من عمرو سعد، كمال أبو رية، هنادي مهني، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، محمد أبو داوود، أحمد حلاوة، صلاح عبد الله، إنعام سالوسة، مصطفي درويش، إسلام جمال، عمر زهران، جوليا شواشي، أحمد جمال سعيد.