غدًا.. داليا البحيري تكشف كواليس مسلسل الزعيم على نجوم Fm

تحل الفنانة داليا البحيرى، غدا الخميس، ضيفة برنامج "اتفقتا"، التى تقدمه المذيعة مريم أمين، فى الساعة 3 عصرًا، لتكشف كواليس دورها فى مسلسل "فلانتينو"، لرمضان المقبل، الذي يقومبطولته الزعيم عادل إمام.
وتتحدث "داليا" عن تعاونها مجددًا مع الزعيم عادل إمام، بعد آخر عمل جمعهما سويا وهو "السفارة فى
يذكر أن برنامج "اتفقنا"، يذاع الخميس من كل أسبوع، على راديو "نجوم إف.إم"، وتقدمه المذيعة مريم أمين .
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