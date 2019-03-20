شاهد ولادة سوبرمان.. صورة مذهلة لأولى لحظات “الطفل الخارق”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مارس 2019 10:13 مساءً - عندما يخرج الصغار من أرحام أمهاتهم، فإنهم يصرخون بشدة، ولكن صغير يدعى “هاري” فعل عكس ذلك تمامًا حيث خرج من رحم أمه بعد خضوعها لعملية ولادة قيصرية وقد فعل شيئًا لا يفعله إلا الأبطال الخارقين.

تكون الصورة معبرة أحيانا أكثر من الكلمة، وغالبا ما تسجل لحظة لا تنسى، ومن هنا يقال إن الصورة تغني عن ألف كلمة.

وفي حالة المولود الجديد هاري، لم يكن قرأ أو عرف شيئا عن سوبرمان، لكن ما حمله الأطباء بعد ولادته بواسطة عملية قيصرية، فعل شيئا مثلما يفعله الرجل الخارق سوبرمان عندما يريد التحليق في السماء.

والحال هنا أن “هاري” اتخذ وضعية الانطلاق الشهير إلى الفضاء بعدما خرج من رحم أمه سالما، تماما كانطلاق سوبرمان.

ولكن يبدو أن ملامح هاري كانت تحمل بعض ملامح الغضب، ولم يعرف السبب، فهل لأنه جاء عن طريق ولادة قيصرية أم بسبب اضطراره إلى الانطلاق إلى الحياة وفضاء آخر غير رحم أمه.

الصورة للطفل الخارق أو “سوبركيد” التقطها والده مباشرة بعد ولادته بواسطة عملية قيصرية بسبب وزنه الكبير نسبيا حيث بلغ وزنه لحظة ولادته 4 كيلوغرامات

وعلقت والدته بري جيسكا، وهي من مقاطعة نيو ساوث ويلز في أستراليا، على الصورة قائلة “دخول سوبرمان الصغير”.

وأضافت “لقد كانت تجربة سوريالية أن ترى هاري بعد ولادته مباشرة بملامح وجهه لأول مرة”، بحسب ما ذكرت صحيفة ميل أونلاين البريطانية.

وأشارت جيسكا إلى أنه حتى ابنها الثاني جاك ولد بعملية قيصرية

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الطفل هاري الذي لم يكن يعرف أي شيء عن الأبطال الخارقين فعل مثلما يفعل سوبرمان عندما يريد التحليق في السماء، حيث اتخذ وضعية الانطلاق الشهيرة إلى الفضاء بعدما خرج من رحم أمه معافا.

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وأكدت الصحيفة أن هاري ولد قبل 7 سنوات، لكن والدته عثرت على الصورة مؤخرًا وقررت نشرها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.