بالصور: جورج وسوف في مصر وهكذا افتضح أمر زيارته السريّة

بعد الضجّة التي أحدثها الفنان جورج وسوف في الحلقة التي صوّرها قبل عامين من برنامج"عايشة شو" من تقديم الإعلامية التونسية عائشة عثمان، عندما وصف أصالة بالفاجرة، سافر الوسوف إلى مصر حيث سيصوّر حلقة جديدة من البرنامج الذي سيُعرض في موسم رمضان المقبل.

ورغم سريّة الزيارة، تسرّب الخبر إلى معجبي الفنّان الذين استقبلوه في الفندق وحرصوا على الوجود معه داخل غرفته، كما زاره المطرب السوري سامو زين لدقائق قليلة.

وقد وافق الفنان على استقبال معجبيه والتقاط الصور معهم، وكان في مزاج عالٍ.

سامو زين الفنان الوحيد الذي استطاع مقابلة وسوف في غرفته، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع انستقرام، وعلق عليها قائلًا: أبو وديع سلطان الطرب ومدرسة الفن والأخلاق، انبسطت كتير إني شفتك، صحيح كان وقت قصير ولكن تعلمت بدقائق منّك أشياء كتيرة، الله يطوّل بعمرك وبأكدلك إنك أنت حبيب الكل، لأنه الكل حبايبك .. تشرفت بجلستي مع الفنان الأب الكبير قيمة وقامة أبو وديع، السلطان جورج وسوف، سوري وأفتخر.