أصالة تغادر بيروت بسريّة وملفّها القضائي أقفل

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غادرت الفنانة أصالة بيروت، عائدة إلى القاهرة، بعد أن صوّرت حلقة تلفزيونيّة لبرنامج سيعرض في شهر رمضان المقبل.
وقد تمّ الكشف أنّ الإعلان عن زيارة أصالة أصلاً لم يتمّ إلا بعد أن غادرت هذه الأخيرة لبنان.
وأصالة قد أوقفت خلال زيارتها الاخيرة للبنان عام 2017 في مطار بيروت بتهمة تعاطيها الكوكاكيين، بعد العثور على كمية منه في حقيبة ماكياجها الخاصة، وخضعت لفحوصات أثبتت وجود مخدر في دمها، وأفرج عنها بعد أن تعهدت بأن تعود وتجري فحصاً في بيروت.
وكان من المفترض أن تحضر إلى بيروت، للخضوع لفحوصات المخبرية، تمهيدا لإتخاذ القرار المناسب من النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان.
وقد أثار وجود أصالة في بيروت جدلاً قانونياً واسعاً، وأكد مصدر قانوني أنّه بحسب القضية، ليس هناك تعميماً على اسم أصالة في مطار بيروت، وأن كل ما هو مطلوب منها، أن تخضع فور وصولها إلى لبنان لفحوصات لدى طبيب تقرره لجنة مكافحة الإدمان التابعة لوزارة العدل، لتقفل الملف في حال ثبت أنّ دمها خالٍ من المخدرات.
ولم يعرف ما إذا كانت أصالة قد خضعت للفحوصات، أم أنّها حضرت إلى بيروت وسافرت دون أن تنفذ المطلوب منها قضائياً، في وقت يرجّح فيه البعض تدخّل جهات عليا لإقفال ملفها.
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