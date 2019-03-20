إليسا: انتهيت من تصوير "اكرهني" لا تبدأوا بالتذمّر

انتهت الفنانة إليسا من تصوير أغنية "اكرهني" في صربيا، تحت إدارة المخرجة إنجي جمال.

وكانت الفنّانة قد سافرت إلى صربيا الأسبوع الماضي، واستغرق التصوير أياماً عدّة.

إليسا حذّرت متابعيها من التذمّر منذ اليوم لأنّ التصوير انتهى لكن المونتاج سيأخذ وقتاً طويلاً.

ولم تحدّد تاريخ إصدار الكليب.

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وكان آخر عمل جمع إنجي وإليسا كليب "إلى كل اللي بيحبوني" الذي أضاء على إصابة الفنانة بسرطان الثدي وشفائها منه، ووصل إلى العالميّة بعد أن تناولته وسائل إعلام بإسهاب كمحفّز للنساء لضرورة إجراء الفحص المبكر.

وقبله كانت إليسا قد أطلقت كليب "عكس اللي شايفينها" تحت إدارة إنجي، التي أضاءت على مأساة انتحار الراقصة داني بسترس في أواخر التسعينيات.

كما كان لهما تجربة مع كليب "يا مرايتي" الذي تناولت فيه مسألة العنف ضد النساء.

فهل تنجحان هذه المرّة في إطلاق عمل يحمل قضيّة إنسانية واجتماعيّة؟ التحدّي كبير لكن إليسا تؤكّد أنّها وإنجي ستكسبان التحدّي مرّة جديدة