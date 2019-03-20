انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: مذيع إماراتي يقبّل حذاء محمد بن زايد على الهواء والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 09:53 مساءً - أثار إعلامي إماراتي جدلاً واسعاً عندما قبّل حذاء افترض أنه لولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، وهو ما دفع مغردّين إلى وصفه بــ"الاستعباد".

وظهر المذيع الإمارتي طارق المحياس، في برنامج على الهواء مباشرة وفي يده حذاء مفترِضاً أنه لبن زايد، ثم قبّله ووضعه فوق رأسه.

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وقال مقدّم برنامج "سوالف": "لو فرضنا مجرد فرضية أن هذا نعال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ويلبس هذا النعال، تعرف أنا كمواطن إماراتي شو أسوّي أنا أقبل هذا النعال".

وأثار تصرف الإعلامي الإماراتي جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر بعضهم أن هذا يمثّل "الاستعباد" وينافي "الحرية"، في حين كال آخرون العديد من الإهانات للإعلامي الإماراتي.