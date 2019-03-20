"لايف ستايل" يرصد تأييد نجوم الفن لترشيح الفنان أشرف زكي نقيبًا للممثليين

أعرب عدد من نجوم الفن، عن تأيدهم للفنان أشرف زكي نقيبًا للممثلين، وذلك بعد إعلان ترشحه مجددًا على مقعد النقيب، ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات، الجمعة المُقبلة الموافق 22 من الشهر الجاري، على مقعد النقيب و6 من الأعضاء.

ويرصد "لايف ستايل" هؤلاء الفنانين، ففي البداية علق النجم محمد هنيدي، على صفحته الرسمية على موقعي تويتر وإنستغرام، قائلًا "أشرف زكي نقيبنا وحبيب وأخ لكل ممثل، الصغير قبل الكبير".

ونشر الفنان أمير كرارة، بوستر دعائيًا للحملة الانتخابية لأشرف زكي، عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام"، معلقًا "صباح الفل، كل الدعم للرجل المحترم الدكتور أشرف زكي، مبروك مقدمًا"، وكتب الفنان هشام ماجد، قائلًا "بالتوفيق للرجل المحترم أشرف زكي"، وعلق الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بتوتا، قائلًا "ربنا يوفقك يا دكتور أشرف".

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وقال الفنان كريم فهمي "من الناس اللي بحبهم، وشايف شغله على أكمل وجه، وفعلًا كممثلين واقف في ضهرنا كلنا، الجدعنة يعني أشرف زكي، مبروك مقدمًا يا دكتور"، وعلَّق نجم مسرح مصر الفنان محمد أنور قائلًا "نعم لدكتور أشرف زكي نقيبًا لنقابة المهن التمثيلية"، فيما علق الفنان محمد أسامة الشهير بأوس أوس، قائلًا "ربنا معاك يا دكتور، ودايمًا في ضهرنا في أي مكان وفي أي زمان"، ونشر الفنان مصطفى خاطر، صورة لأشرف زكي، وعلق "ربنا معاك وفي عونك، سند للصغير قبل الكبير، وأب للجميع"

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وكتب الفنان حمدي الميرغني، عبر صفحته على "إنستغرام"، قائلًا "ربنا معاك يا دكتور، ويكتبلك كل خير، ربنا يخليك لينا نقيب وأستاذ وأخ أكبر"، فيما اكتفى الفنان محمد رجب، بدعم نقيب المهن التمثيلية، بنشر البوستر الدعائي لحملته الانتخابية، عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام، كذلك اكتفى الفنان سامح حسين، بنشر بوستر الحملة الانتخابية للنقيب، على صفحته الرسمية بععلى إنستغرام.

وعلَّقت الفنانة نيللي كريم، قائلة "بالتوفيق يا دكتور أشرف في انتخابات نقابة المهن التمثيلية". وقالت الفنانة شيماء سيف عبر صفحتها بإنستغرام، "عمري ماشفت حد في مستشفى أو عزاء إلا وكنت أول واحد موجود، عمر ماحد كلمك في مشكلة ومردتش عليه في لحظتها، وفي أفراح الصغير قبل الكبير بتكون موجود وفرحان من قلبك، مفيش إخلاص وتفاني كده، وأكيد عشان كده إنت نقيبنا ونفتخر".

وقالت الفنانة منة فضالي "كل الدعم لدكتوري العظيم اللي بحبه جدًا وبحترمه جدًا، دكتور أشرف زكي كلنا معاك يا رجولة"، كذلك علقت الفنانة إنجي شرف، عبر صفحتها على إنستغرام، قائلة "الأخ والصديق، دكتور أشرف زكي"، وكتبت الفنانة دينا فؤاد، عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، قائلة "كل الدعم للراجل المحترم، دكتور أشرف زكي".

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