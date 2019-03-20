ياسمين عبد العزيز تنتهى من تصوير مشاهد "النيابة" بـ "الملكة" فى استوديو مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة ياسمين عبد العزيز من تصوير مشاهد "القسم والنيابة"، باستوديو مصر، ضمن أحداث مسلسلها "الملكة"، المقررعرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث تنتقل إلى ديكور آخر خلال الأيام المقبلة، كذلك انتهت ياسمين عبد العزيز من تصوير 6 أسابيع من المسلسل، حيث يكثف المخرج حسام على التصوير الفترة المقبلة من أجل الإنتهاء من تصوير الحلقات الأولى من العمل، لتصبح جاهزة للمونتاج والمسكاج ووضع الموسيقى التصويرية مباشرة .
يذكر أن مسلسل "الملكة" يعد التعاون الثانى على التوالى بين شركة سينرجى وياسمين عبدالعزيز فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولته النجوم فتحى عبدالوهاب، وأحمد صلاح حسني، وأحمد العوضي، وإيهاب فهمي، وهند عبدالحليم، ومحمد عز، ومراد مكرم، وعواطف حلمي، وهانى سراج، ومن تأليف عبدالله حسن وأمين جمال وطارق الكاشف، ومن إنتاج شركة "سينرجى" ، وإخراج حسام على.
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