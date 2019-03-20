شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الأم.. أمل حجازى تطرح كليب "بكره يكبروا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة حلول عيد الأم غدا، طرحت المطربة أمل حجازى، فيديو كليب "بكره يكبروا"، عبر "يوتيوب". أمل حجازى، علقت قائلة :"الأم...وجودها حياة دعواتها نجاة رضاها جنة كل عام وجميع الامهات بألف خير والله يرحم من هم في السماء". يذكر أن المطربة أمل حجازى، بعد ارتدائها الحجاب، أطلقت العديد من الأغانى والأناشيد الدينية مثل "حجابك تاج" ويوم مولدك يا محمد"، "ياسيدة النساء يا مريم"، "السلام عليك يا سيد الخلق".

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