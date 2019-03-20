محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
يعقد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، غدًا الخميس 21 مارس الجاري، ندوة تكريمية للفنان آسر ياسين، قبل ساعات من تكريمه في حفل ختام الدورة الثامنة، المقرر إقامتها مساء نفس اليوم.
تُقام الندوة في تمام الساعة الثانية ظهرًا في فندق "هيلتون"، بحضور رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، ومديرته المخرجة عزة الحسيني، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.
ومن المقرر أن يتحدث آسر عن مشواره الفني، وبداياته وكواليس أبرز الأعمال التي شارك بها، وعن جديده خلال الفترة المُقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. "الأقصر للسينما الإفريقية" يعقد ندوة لآسر ياسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.