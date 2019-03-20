غدًا.. "الأقصر للسينما الإفريقية" يعقد ندوة لآسر ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يعقد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، غدًا الخميس 21 مارس الجاري، ندوة تكريمية للفنان آسر ياسين، قبل ساعات من تكريمه في حفل ختام الدورة الثامنة، المقرر إقامتها مساء نفس اليوم.

تُقام الندوة في تمام الساعة الثانية ظهرًا في فندق "هيلتون"، بحضور رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، ومديرته المخرجة عزة الحسيني، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

ومن المقرر أن يتحدث آسر عن مشواره الفني، وبداياته وكواليس أبرز الأعمال التي شارك بها، وعن جديده خلال الفترة المُقبلة.