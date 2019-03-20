ويل سميث ومارتن لورانس وسط مطاردات وأكشن بكواليس فيلم "Bad Boys for Life"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشر موقع "Just Jared" صوراً جديداً من كواليس الجزء الثالث لفيلم الأكشن المنتظر "Bad Boys for Life" والذي يتشارك ببطولته النجمين ويل سميث، ومارتن لورانس، حيث بدأ تصوير عدد من المشاهد الخارجية للفيلم بمحيطة مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء.

وظهر بالمشهد نجمي الفيلم وهما على متن دراجة بخارية وسط مطاردة مثيرة على طريقة سلسلة أفلام "Bad Boys" الشهيرة، حيث كان يقود سميث وبجانبه مارتن الذي حمل مدفع رشاش، وستدور أحداث الفيلم حول الضابط "ماركوس" الذي يتم ترقيته لرتبة مفتش وصديقه مايك لاروي يعيشا أزمة منتصف العمر وسط تحقيقهما بقضية جديدة تتضمن عدد من المرتزقة الألبانيين الذين يحاولوا مطاردتهم بعد قتلهم لأحد لأفرادها، ومن المقرر طرح الفيلم تجارياً مطلع 2020.

وحقق جزئي السلسلة نجاحاً تجارياً ضخماً، بدأت بالجزء الأول عام 1995، بإيرادات عالمية تخطت الـ140 مليون دولار من ميزانية إنتاجية بلغت 19 مليون، مروراً بالجزء الثاني عام 2003 بإيرادات عالمية بلغت ضعف إيرادات الجزء الأول بـ273 مليون دولار من ميزانية تقدر بـ130 مليون دولار.

يذكر أن ويل سميث ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام، وهو النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "Aladdin" والمقرر طرحه تجارياً بشهر مايو المقبل.​