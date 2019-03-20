محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نظم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، اليوم الأربعاء 20 مارس، زيارة لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، ضمت مجموعة من الفنانين ضيوف الدورة الثامنة من المهرجان، وذلك لتقديم الدعم المعنوي اللازم للمرضى.
وكان من بين الوفد الفني: الفنان أحمد عبدالله محمود، الفنان حمزة العيلي، الفنان عمرو عبدالعزيز، وقاموا بجولة داخل أقسام المستشفى المختلفة.
كما تفقدوا العمل في مقر المرحلة الثالثة التي يتم إنشاؤها حاليًا لخدمة أكبر قدر من المرضى خلال الفترة المُقبلة، وإقامة أول قسم لعلاج سرطان الأطفال بالمجان في الصعيد، وقاموا بعمل بث مباشر من داخل المستشفى عبر صفحاتهم على مواقع "السوشيال ميديا".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- حمزة العيلي وعمرو عبدالعزيز يزوران "شفاء الأورمان" لعلاج الأورام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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