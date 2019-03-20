أصالة تهنئ زوجة عمرو دياب الجديدة بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: هنأت الفنانة أصالة صديقتها الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها الـ34، التي احتفلت به قبل أيام. ونشرت أصالة صورة تجمعها بدينا وزوجها النجم عمرو دياب، والمخرج طارق العريان، والسيناريست تامر حبيب، وبعض الأصدقاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". Advertisements وعلقت أصالة علي الصورة قائلة:"دينا الحبيبة اللطيفة المحبة، كل سنة وأنتِ سالمة وناجحة وسعيدة". وتستعد أصالة نصري لإحياء حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية في 22 مارس الجاري، ضمن حفلات مهرجان موسم الشرقية في الواجهة البحرية، ويشاركها الحفل المطرب مطرف المطرف.

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