خاص بالفيديو- “الخليج 365” يكشف خفايا العرض الأول لفيلم “شرعوا الحشيشة”

أقيم مساء الثلاثاء، 19 آذار، العرض الأول لفيلم “شرعوا الحشيشة” في Cinemall في Le Mall ضبيه، بحضور ابطال الفيلم ومجموعة كبيرة من الوجوه الفنية وأهل الصحافة والاعلام.

فيلم “شرعّوا الحشيشة”، الذي بدأ عرضه في صالات السينما، هو عمل اجتماعي واقعي انتقادي كوميدي ساخر يعالج قضية واقعية في المجتمع اللبناني فيما يخص تشريع الحشيشة.

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الفيلم من انتاج شركة “وايز بروداكشون” لصاحبها السيد مجد جعجع من اخراج رندلى قديح وكتابة داليا حداّد. ومن بطولة طوني عيسى، ريتا حرب، فادي اندراوس، مجد جعجع، اغوب جرجيان، عدنان الديراني، جويل فرن، ستيفاني سالم، مابيل سويد، مارسيل خضرا، وليد الهاشم، ختام اللحام، جوزيف عبود، نجم ذا فويس كيدز “غدي بشارة”، اضافة الى مشاركة لعالم الارقام زياد الخالدي وعارض الازياء هادي فخرالدين وغيرهم.

موقع الخليج 365 كان حاضراً في العرض الاول للفيلم وعاد بهذا التقرير المصوّر: