“بتذكّر يا أمي”، تحية من راغب علامة الى روح والدته الراحلة

بمناسبة عيد الأمّ أطلق السوبر ستار راغب علامة أغنية “بتذكّر يا إمّي” بتوزيع جديد، حيث سبق أن قدّم هذه الأغنية منذ سنوات لوالدته بعد أن طلب من الموسيقار إلياس الرحباني أن يكتبها ويلحّنها خصيصاً كهديّة لها.

قدّم علامة الأغنية من خلال فيديو مصوّر من الجلسة الغنائية التي أنتجتها كلّ من شركتيْ باكستايدج بروداكشن المنتجة لأعماله، وأنغامي اللتيْن أشرفتا على بناء أستوديو ضخم وخاصّ بتصوير هذه الجلسة الغنائية في بيروت.

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أمّا اللفتة المميّزة التي تضمّنها هذا العمل المصوّر، فكانت بدعوة السوبرستار لشقيقه ومدير أعماله خضر علامة، رئيس شركة باكستايدج بروداكشن، ليشاركه العزف على آلة الغيتار، بعد توقّف الأخير لأكثر من خمس سنوات من مشاركة السوبر ستار عزفاً على المسرح في حفلاته ومهرجاناته. فكانت لحظات مؤثّرة بين الشقيقيْن ظهرت جلياً في الفيديو الذي تشاركاه لتوجيه تحيّة لروح والدتهما.

هذا ونشر السوبر ستار على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً من الأغنية، وعلّق عليه بالقول: ” في يوم الأمّهات المليء بأجمل المشاعر والذكريات أفتقد أمّي وأهدي روحها عملاً غنّيته خصّيصاً لها قبل رحيلها، وأقدّمه اليوم بتوزيع جديد خاصّ بعيد الأمّ، وبالمناسبة أقدّم هذه الأغنية هديّة لكلّ أمّهات العالم في عيدهنّ”.

كما شارك ملك المسارح في حفل الفطور السنوي الذي أقُيم تكريماً لأمهات وزوجات شهداء الجيش اللبنانيّ، وبالمناسبة ألقى كلمة نوّه فيها ببسالة الجنود الأبطال، واصفاً المؤسّسة العسكريّة بأنّها الأشرف في لبنان، وأنّها برجالها وأبطالها كانت دائماً جامعة لكلّ اللبنانيين. وختم السوبر ستار كلمته بالقول: “تبقى الكلمات غير كافية للتعبير عن تقديرنا للبطلات الحقيقيات، أي أمّهات وزوجات شهداء الجيش اللبنانيّ، اللواتي قدّمن بتفانيهنّ للوطن أجمل معاني الشرف والتضحية والوفاء”.

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