بيرين سات في أحدث ظُهور.. بحالة يُرثى لها ومن دون خاتم الزفاف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بالرغم من تعاقدها مع شبكة "نتفلكس" من أجل مسلسلها الجديد، إلا أن الفنانة التركية بيرين سات تعيش فترة صعبة جدًا بسبب مشاكلها مع زوجها كينان دوغلو.

وفي آخر ظهور للفنانة التركية في أحد مقاهي نيشانتاشي حيث تواجدت هناك من أجل اجتماع عمل خاص بمسلسلها الجديد، حرصت سات على الجلوس على طاولة بعيدة معزولة، كما رفضت الإجابة عن أي سؤال يخص زوجها وعلاقتهما، وبقيت مُلتزمة الصمت.

وبدت سات في حالة يرثى لها؛ إذ ظهرت ملامح الحزن على وجهها، كما بدت شاحبة بشكل كبير لدرجة أثارت الشك بأن النجمة التركية تمر بفترة اكتئاب.

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ولاحظ الجمهور أن بيرين سات والتي اختارت إطلالة كاجوال بسيطة، مكونة من بنطلون جينز وتيشرت أسود وجاكيت قصير بنقشات الورود لم تكن ترتدي خاتم الزفاف الخاص بها.

ولعل الغريب بالأمر أن دوغلو وسات كانا قد نفيا أنباء طلاقهما والتي انتشرت بقوة بعد عيد ميلاد الفنانة التركية، خصوصًا أن دوغلو لم يقم بتهنئتها أو الاحتفال بعيد ميلادها والذي صادف يوم الـ 26 من فبراير الماضي، فيما قامت هي باستذكار حبيبها السابق المتوفى، إلى جانب أنها ظهرت بعدها من دون خاتم الزفاف لأكثر من مرة، ونشرت "بوست" تنتقد به الرجال.