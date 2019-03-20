شكرا لقرائتكم خبر عن "حادث نيوزيلندا" وراء غياب وزيرة الهجرة عن تكريمها بالمركز الكاثوليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين للخارج، عن تكريمها بحفل "يوم العطاء" بالمركز الكاثوليكي للسينما، وذلك لسفرها الى نيوزيلندا، لزيارة المصابين المصريين بحادث المسجدين، والبالغ عددهم 11 مصابًا.

وتوافد منذ قليل، الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، الفنانة سحر رامى، المطربة فاطمة عيد، الفنان عبدالله مشرف، الفنانة عايدة كامل، لإحتفالية المركز الكاثوليكى والتى تحمل عنوان "يوم العطاء" للعام الحادى عشر، وذلك تزامنا مع احتفالات عيد الأم، وذلك داخل قاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان بالمركز الكاثوليكى بوسط البلد.

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وتشهد الاحتفالية تكريم بعض رموز الفن والمجتمع والإعلام الذين لهم دور بنَّاء في خدمة المجتمع المصري، منهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، د. مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين منهم، الديفا سميرة سعيد، هالة صدقى، منى عبد الغنى، عايدة كامل، فاطمة عيد، سحر رامى، الفنان عبدالله مشرف