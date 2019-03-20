شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وسحر رامى أول الحاضرين حفل "يوم العطاء" بالمركز الكاثوليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد منذ قليل، نجوم الفن على احتفالية المركز الكاثوليكى والتى تحمل عنوان "يوم العطاء"، وكان أول الحاضرين الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنانة سحر رامى، والمطربة فاطمة عيد، والفنان عبدالله مشرف، والفنانة عايدة كامل، وذلك تزامنا مع احتفالات عيد الأم، وتقام داخل قاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان بالمركز الكاثوليكى بوسط البلد.

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وتشهد الاحتفالية تكريم بعض رموز الفن والمجتمع والإعلام الذين لهم دور بنَّاء في خدمة المجتمع المصري، منهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، د. مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين منهم، الديفا سميرة سعيد، هالة صدقى، منى عبد الغنى، عايدة كامل، فاطمة عيد، سحر رامى، الفنان عبدالله مشرف.