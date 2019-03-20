شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نصر أول النجوم المكرمين فى مهرجان "مسرح الجنوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة المهرجان المسرحى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى تكريم الفنان الكبير إبراهيم نصر، ابن محافظة أسيوط، خلال فعاليات الدورة الرابعة المقامة فى الفترة من 11 : 17 أبريل 2019 برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة أسيوط .



وقال نصر فى بيان إنه يشعر بسعادة بالغة بهذا التكريم لأنها المرة الأولى التى يتم تكريمه فيها فى محافظته أسيوط لأنه ابن قرية النخيلة، مؤكدا أن التكريم فى حياة الإنسان فخر كبير .

وشكر إبراهيم نصر إدارة المهرجان وتمنى أن تكون الفعاليات على هذا المستوى الذى يليق بتكريمه من هذا المهرجان .

وقال الناقد هيثم الهوارى رئيس المهرجان إن الفنان إبراهيم نصر قامة وقيمة فنية كبيرة ، أثرى المسرح بالعديد من الأدوار الكوميدية المهمة، ومن المقرر تكريمه فى حفل الافتتاح وتقام له ندوة كبيرة ليلتقى بأهله وأحبائه فى محافظة أسيوط.