مهرجان الإسماعيلية السينمائى يكشف أفيش دورته الـ 21

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة عن أفيش دورته الـ 21 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 10 إلى 16 أبريل المقبل برئاسة الناقد عصام زكريا. وحرصت إدارة المهرجان أن يتم التركيز على محافظة الإسماعيلية بشكل عام في هذه الدورة، وظهر ذلك بصورة واضحة من خلال قناة السويس وفي الملامح المصرية الظاهرة في الفتاة التي تعلو الأفيش واحتضان محافظة الإسماعيلية لكافة الثقافات السينمائية للدول المختلفة المشاركة بالمهرجان.

أفيش مهرجان الإسماعيلية Advertisements البوستر من تصميم الفنانة هدير السجاعي و من المنتظر أن تعلن إدارة المهرجان كل التفاصيل الخاصة بالدورة المقبلة، في مؤتمر صحفي بداية أبريل المقبل. مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة سنويا بمحافظة الإسماعيلية.

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