شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد على رزق: "فركش" مسلسل "بحر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد على رزق، صورة له، عقب الانتهاء من تصوير مشاهده فى مسلسل "بحر"، وهو من إنتاج شركة سينرچي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

ويشارك فى بطولة مسلسل "بحر" كل من: الفنان ماجد المصرى، محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، والفنانة الشابة كوكى، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ونورهان ومنة عرفة.

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محمد على رزق فركش مسلسل بحر

يشار إلى أن الفنان ماجد المصرى، سبق وأن كشف عن مشاركة ابنه، آدم، الذى يبلغ من العمر 11 عاما، معه فى مسلسل "بحر"، وهو العمل الأول لآدم ماجد المصرى أمام كاميرا، ورغم التخوفات التى كانت تحوم حول فشل ابنه من الحديث باللهجة الصعيدية، إلا أنه نجح فى هذا الأمر بشكل ممتاز، واستطاع تأدية الدور ببراعة.