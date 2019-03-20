شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب وهند صبرى تهنئان التونسيين بعيد الاستقلال: عشت حرة أبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب، الشعب التونسى، بذكرى الاستقلال والتى توافق يوم 20 مارس من كل عام.

وقالت شيرين عبر حسابها بتويتر :" كل سنة والشعب التونسى بخير بمناسبة مرور 63 عاما على استقلالها، عيد استقلال تونس 63".



شيرين عبد الوهاب

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فيما هنأت الفنانة التونسية هند صبرى، شعب تونس، بعيد الاستقلال وكتبت:" عشت يا تونس حرة أبية ومحفوظة من كل شر عيد الاستقلال التونسى".



هند صبرى

وفى مثل هذا اليوم 20 مارس عام 1956 حصلت تونس على استقلالها عن فرنسا بعد فترة استعمار دامت طويلا، تحديدا بعد أن فرض عليها الحماية الفرنسية بموجب معاهدة باردو فى 12 مايو 1881، ومن ثم تبعت بمعاهدة المرسى 1883، وتعتبر النص المكمل لمعاهدة باردو لترسيخ الإدارة الاستعمارية، ووضعها الإطار القانونى الذى تحتاجه فرنسا كى تدير الشئون الداخلية للبلاد التونسية كما تشاء.