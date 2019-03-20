شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يشارك أمهات وزوجات شهداء الجيش اللبنانى بمناسبة عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يظهر النجم اللبنانى الكبير راغب علامة فى المناسبات السعيدة، مشاركا جمهوره أسعد لحظاته ومتفاعلا معهم إما بالغناء أو بالمقاطع التى يوجهها لجمهوره، وهو ما فعله مؤخرا فى احدى حفلات الاحتفال بعيد الأم وتحديدا شهداء الجيش اللبنانى.

ونشر علامة فيديو يتحدث فيه لأمهات وزوجات الشهداء علق عليه، قائلا: "بمناسبة عيد الأم تشرفت بمشاركة أمّهات وزوجات شهداء الجيش اللبنانى الأبطال فى حفل الفطور السنوى الذى أقيم تكريماً لهنّ، وتبقى الكلمات غير كافية للتعبير عن مدى تقديرنا لأولئك البطلات الحقيقات اللواتى قدّمن بتفانيهنّ للوطن أجمل معانى الشرف والتضحية والوفاء".

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وقال راغب فى الفيديو "أعطانا الله نعمة كبيرة بهؤلاء الأبطال الكبار.. وكل عام وأنتم بخير.. وكل عام والمؤسسة الأشرف "المؤسسة العسكرية" بخير"