شكرا لقرائتكم خبر عن "9 حفلات فى أسبوعين".. التفاصيل الكاملة لمهرجان حكاوى الجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد جمهور موسيقى الجاز فى مصر لحضور فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان حكاوي الجاز، والذى يعود هذا العام باحتضانه أكثر من 9 حفلات موسيقية على مدار أسبوعين، بداية من أول إبريل.

ويحتضن المهرجان تجارب موسيقية فى عالم الجاز من الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وهولندا مع توليفة من التجارب المصرية، بمشاركة المطربة نسمة محجوب والمطربة نوران أبو طالب والفنانة يسرا الهواري وفرقة كايرو بيج باند، مع الفرقة الإسبانية جليساندو بيج باند والفرقة الأمريكية تشاد ليفكويتز براون، بجانب الهولندية أندر ذا سيرفيس والأمريكية مونيكا هيرزيج شيروز، بينما يتولى مهمة افتتاح النسخة الجديدة الموسيقار الكبير يحيي خليل بحفل موسيقى ضخم بمكتبة الإسكندرية.





ويهدف مهرجان حكاوي الجاز لتسليط الضوء على موسيقى الجاز ونثر ثقافتها بين جموع الجماهير بمختلف خلفياتهم وأعمارهم بتقديم سلسلة حفلات موسيقية تفتح بابها مجانًا للحضور، تنقسم بين مكتبة الإسكندرية ومركز التحرير الثقافى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتعتمد فكرته على مزج التجارب الموسيقية الرائدة فى مجال موسيقى الجاز من مختلف دول العالم مع نظيراتها المصرية بهدف تبادل الخبرات، عبر تنظيم ورش عمل موسيقية تجمع فرقة أجنبية وأخرى من مصر يكون نتاجها حفل جماهيري.

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وتجتمع نسمة محجوب مع جليساندو بيج باند بحفل مكتبة الإسكندرية مساء الأربعاء 3 إبريل وبعدها بيوم بحفل آخر بالقاهرة، وبنفس الوتيرة، تجتمع كايرو بيج باند مع تشاد ليفكويتز براون بالإسكندرية مساء السبت 6 ابريل ومن بعدها بيوم فى القاهرة، بينما تغنى نوران أبو طالب مع الهولندية أندر ذا سيرفيس يومي 9 و10 إبريل، في حين تختتم يسرا الهواري فعاليات المهرجان مع الأمريكية مونيكا هيرزيج يوم 12 إبريل في القاهرة وبعدها بيوم في مكتبة الإسكندرية.



كايرو بيج باند