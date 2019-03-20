أشرف عبد الباقي يكشف موعد عرض " كلها غلط" في المنيا

كشف النجم أشرف عبد الباقي موعد عرض مسرحية "كلها غلط"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كاتباٌ: "ان شاء الله هنعرض في المنيا من يوم ٢٧ حتى ٣٠ مارس.. مسرحية كلها غلط عرض كوميدي بشكل مختلف تماما من تدريبي واخراجي"، و من المقرر أن الفنان أشرف عبد الباقي يقدملأول مرة في جولة جديدة لأهل صعيد مصر، وذلك بداية من 27 وحتى 30 مارس الجاري، بمسرح نادي القوات المسلحة بمحافظة المنيا.
يذكر أن مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هي رواية كوميدية انجليزية اخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في
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