أشرف عبد الباقي يكشف موعد عرض " كلها غلط" في المنيا

كشف النجم أشرف عبد الباقي موعد عرض مسرحية "كلها غلط"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كاتباٌ: "ان شاء الله هنعرض في المنيا من يوم ٢٧ حتى ٣٠ مارس.. مسرحية كلها غلط عرض كوميدي بشكل مختلف تماما من تدريبي واخراجي"، و من المقرر أن الفنان أشرف عبد الباقي يقدم

لأول مرة في جولة جديدة لأهل صعيد مصر، وذلك بداية من 27 وحتى 30 مارس الجاري، بمسرح نادي القوات المسلحة بمحافظة المنيا.

يذكر أن مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هي رواية كوميدية انجليزية اخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في

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مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis وJonathan sayer وHenry shields. مسرحية "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، و تدريب و إخراج النجم أشرف عبدالباقي و إنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.