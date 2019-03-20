ياسمين عبد العزيز تنضم لسيلفي فتحي عبد الوهاب

شارك النجم فتحي عبد الوهاب، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، جمهوره بصورة تجمع بالفنانة ياسمين عبد العزيز، من تصوير مشاهدهما في مسلسلهما الجديد "الملكة"، المقرر عرضه في شهر رمضان القادم،والتقط "عبد الوهاب" الصورة

على طريقة السيلفي الشهيرة به والذي ينفذها مع العديد من النجوم.

يذكر أن كان قد خاض فتحي عبد الوهاب، الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "عوالم خفية" بطولة النجم

الكبير عادل إمام، ومجموعة أخرى من النجوم منهم الفنان صلاح عبد الله، بشرى، أحمد وفيق، مي سليم، هبة مجدي، محمد عز، نور قدري، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله محمود، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف ضمن الأحداث.