ياسمين عبد العزيز تنضم لسيلفي فتحي عبد الوهاب

شارك النجم فتحي عبد الوهاب، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، جمهوره بصورة تجمع بالفنانة ياسمين عبد العزيز، من تصوير مشاهدهما في مسلسلهما الجديد "الملكة"، المقرر عرضه في شهر رمضان القادم،والتقط "عبد الوهاب" الصورةعلى طريقة السيلفي الشهيرة به والذي ينفذها مع العديد من النجوم.
يذكر أن كان قد خاض فتحي عبد الوهاب، الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "عوالم خفية" بطولة النجم
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