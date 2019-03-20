نشرت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة لها وبصحبتها الهضبه عمرو دياب، وعلقت عليها كاتبة:"كم انت انسان فنان حساس صديق اخ .. عمري وعلقت عليها كاتبة:"كم انت انسان فنان حساس صديق اخ .. عمريو ذكرياتي اغاني عمرو دياب". يذكر أن تشارك نجلاء بدر في السباق الرمضاني القادم بمسلسل "أبوجبل" بطولة مصطفى شعبان، محمود البزاوي، ومن إخراج أحمد صالح.

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كانت هذه تفاصيل خبر نجلاء بدر لـ عمرو دياب: أنت فنان حساس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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