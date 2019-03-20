بالفيديو.. صلاح عبد الله يغني لوالدته الراحلة في عيد الأم

نشر الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، مقطع فيديو وهو يلقي الكلمات التي كتبها لوالدته الراحلة، وقام بغنائها أيضا. وتقول الكلمات التي كتبها :"كان نفسي ياعنيا تشوفيني في التيفي.. تفرحي Advertisements شوية بيا وتقولي أنا ليا فيه.. يا أحن حضن دافي أنا اللي بيكي فخور.. ياحببتي يامه ألف رحمة ونور". شوية بيا وتقولي أنا ليا فيه.. يا أحن حضن دافي أنا اللي بيكي فخور.. ياحببتي يامه ألف رحمة ونور". يشارك الفنان صلاح عبد الله حاليا في تصوير مسلسل "هوجان" مع الفنان محمد إمام ، كريم محمود عبد العزيز ،عبير صبري ،ورياض الخولي ,أوس أوس ،أليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

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