يحتفل المطرب اللبنانى آدم بطرح أغنيته الجديدة "آسف يا أمى" بمناسبة الاحتفالات بعيد الأم لصالح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ؛ وذلك ضمن جهود الصندوق وخطته لمحاربة الإدمان.
والأغنية من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد الصاوى وتوزيع طارق عبد الجابر وإنتاج شركتى tools communication و radio one لصالح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان .. وتم تسجيل الأغنية ما بين استديوهات الصوت فى القاهرة ولبنان.
من جانبه أكد الفنان أدم على سعادته بالتجربة التى وصفهابالمختلفة خاصة وأنها تخاطب مشاعر المدمن تجاه والدته التى تتحمل أعباء ومصاعب وآلام دخوله فى دوامة الإدمان.. مؤكدا على فخره لتقديم العمل ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات".
العمل فكرة محمود صالح مسئول المكتب الفنى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ؛ وأكد أدم على انه وافق على الفور على أداء الأغنية بمجرد عرضها عليه مؤكدا على جاهزيته فى أى وقت لتقديم عمل وطنى
كما قرر أدم التبرع بتقديم الأغنية بدون أى مقابل مادى وقام بتسجيل صوته فى أحد استديوهات الصوت بلبنان ؛ بينما تم تسجيل الموسيقى والآلات والميكس والماستر تحت إدارة مهندس الصوت محمد جودة فى ستديوهات التكامل بالقاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر آدم يقدم "آسف يا أمى" لصالح حملة "أنت أقوى من المخدرات" فى عيد الأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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