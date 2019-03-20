شاهد.. نجوم يطلقون أغنيات جديدة احتفالا بـ "عيد الأم"

طرح عدد كبير من الفنانين أعمالا غنائية بمناسبة عيد الأم عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

وفي هذا التقرير ترصد "الوفد" هؤلاء النجوم:

وجاءت في المقدمه المطربة لطيفة التي طرحت فيديو كليب مؤخرا بعنوان "أمي" وعرضت لطيفة، خلال الكليب، عددًا من الصور لها برفقة والدتها، حيث صورت مشاهد الكليب داخل أحد بلاتوهات ستوديو مصر منذ أسبوع.

وهي من كلمات كلمات أحمد سامي ورامي جمال الدين، وألحان وتوزيع موسيقي إسلام صبري، والكليب من إخراج أحمد جمال، والعمل من إنتاج شركة "لاتيسول".

وطرح المطرب محمد حماقي أغنية بعنوان "عيد الأم" والتي تعاون فيها مع شركة "نجوم ريكوردز" وحققت نسبة استماع كبيرة عبر موقع "اليوتيوب"، وتعاون

"حماقي" في الأغنية مع كل من الشاعر والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي حسن الشافعي.

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وطرحت الفنانة علا رشدي أغنية بعنوان "عايزة هدنة" والتي تعد أولى تجاربها الغنائية، احتفالًا بعيد الأم، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وحققت 50 ألف مشاهدة خلال الساعات الأولى من طرحها على طريقة الفيديو كليب، الأغنية فكرة علا رشدي، وكلمات شادي ألفونس، وتوزيع جورج يعقوب، وإخراج هادي بسيوني.

طرح المطرب اللبناني آدم أغنية منفردة جديدة تحمل اسم "اسف يا أمي"، وتم نشر الأغنية الجديدة في إطار الاحتفال بيوم عيد الأم،

ولكن بفكر جديد يتناسب مع أفكار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ولاقت رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكي ومن ألحان محمد الصاوي ومن توزيع طارق عبد الجابر، ومن إنتاج Tools Communication & Radio one ومن إخراج وليد سري.

كما طرحت المطربة الأردنية ديانا كرزون، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، أغنية "هاي الست أمي"، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، وهي من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى.

يذكر أنه تستعد الفنانة وفاء عامر لطرح فيديو كليب أغنية "أشبع منها" بمناسبة عيد الأم والتي تظهر فيه برفقة نجلها بعنوان "أشبع منها" من غناء وألحان مصطفى العسال، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع محمد مجدي، وإنتاج مشترك بين كل من شركتى 7DRK وwow للإنتاج الفنى، ومن المقرر طرح الكليب بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم غدا الخميس.