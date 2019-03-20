في عيد ميلاده الـ 39 .. تعرف على أشهر أعمال حماده هلال

يحتفل اليوم النجم حماده هلال بعيد ميلاده، فقد أكمل اليوم عامه الـ، فهو من مواليد 20 مارس 1980 وقد بدأ نشاطه الفني عام 1996.

و نبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجم حمادة هلال:-

1-ولد في محافظة الشرقية، ثم انتقل للعيش في القاهرة، اضطرته ظروفه الصعبة إلى النزول إلى سوق العمل بسن مبكرة فعمل بالنجارة وفي المقاهي ودهّان وهو لم يكمل الخامسة من عمره، ثم لاحظ أقاربه جمال

صوته فبدأ الغناء بالأفراح والموالد.

2- تعرف على النجم حسن اش اش الذي دعمه كثيرًا، و عرفه على المطرب حميد الشاعري الذي كان له الفضل في ظهور الفنان الشامل حمادة هلال على الساحة الغنائية، فظهر بألبومات كوكتيل مع عدد من المطربين حتى صدور أول ألبوم له في 1996، و كان عمره لا يتجاوز الـ 16 عاماٌ.

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3- تزوج الفنان العريق حمادة هلال

في عام 2009، من الفلسطينية أسماء سميح و له ولد و بنت هما يوسف و راما.

4- من أهم أعماله في عالم السينما و التلفيزون و المسرح: "عيال حبيبة"، "العيال هربت"، "الحب كده"، "حلم العمر"، "أمن دولت"، "مستر أند مسز عويس"، "شغل عفاريت"، "حماتي بتحبني"، "ولي العهد"، "طاقة القدر"، "شنطة حمزة"، "فين قلبي"، "قانون عمر"، "دار الزمان"، "دموع"، "بخاف"، "واحشني"، "بحبك اٌخر حاجة"، "متقولهاش"، "ساعات"، "السبوع"، "الفار السندق"، "عشلك يومين"، "محمد نبينا"، "الحصل كلاٌتي"، "تحيا للعلم المصري"، "اشرب شاي".

5- و تم تكريم الفنان اللامع حمادة هلال بحفل نايل دراما السنوي عن مسلسل قانون عمر.