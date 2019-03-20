محمد منير يصور أحدث كليباته فى ميدان التحرير

يصور الكينج محمد منير، كليب أغنيته الجديدة "الوطن" فى ميدان التحرير، ومن المقرر عرض الكليب بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية. كأس الأمم الإفريقية. يذكر أن منير قد أصدر مؤخرا أحدث أغنياته بعنوان "أبعد عنيك عنى"، والتى تعد خامس أغنيات ألبومه الجديد، حيث سبق وطرح من الألبوم 4 أغنيات هى: "روح، أهل أول، لو باقى فى عمرى، طاق طاقية".

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