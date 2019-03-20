شاهد.. سليمان عيد يكشف عن هدية عادل إمام لـ نجله في مرحلة الطفولة

كشف النجم سليمان عيد عن هدية الزعيم عادل إمام لنجله عبد الرحمن، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة له و علق عليها كاتباٌ: "العربيه دي كانت هديه الاستاذ عادل امام لابني عبدلرحمن سنه ١٩٩٥ والصوره دي سنة ١٩٩٨ لعبد الرحمن وهوا بيزوق نفس العربية بأخته سلمي ولحد دلوقتي العربية موجودة وبنسلفها للجيران فعلا هدية الغالي غالية وبتعيش ألف شكر يازعيم".

يذكر أن الفنان سليمان عيد يشارك الزعيم عادل إمام في بطولة مسلسل "فالنتينو"، و من المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل، كما تدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بـ فالنتينو، و الذي يملك مدارس إنترناشيونال هو و زوجته، و تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت، و المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، و

إخراج رامي إمام، و بطولة كل من دلال عبد العزيز، دليا البحيري، رانيا محمود ياسين، حمدي المرغني، محمد الكيلاني، بدرية طلبة، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، وفاء صادق، علاء عمرو.