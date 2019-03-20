سوزان نجم الدين تنضم لـ"حملة فرعون"

انضمت الفنانة سوزان نجم الدين إلى فريق فيلم "حملة فرعون"، الذي يقوم بطولته الفنان عمرو سعد، وستجمعها مشاهد في العمل مع الملاكم العالمي مايك تايسون.

ويأتي انضمام سوزان نجم الدين لفيلم "حملة فرعون"، ليكون ثاني عمل سينمائي لها داخل مصر بعد بطولة "قط وفار" مع محمود حميدة والكاتب وحيد حامد والمخرج تامر محسن.

وكان المنتج محمد السبكي قد أعلن مؤخراً عن إتمام التعاقد مع تايسون

الذي بدأ تصوير مشاهده يوم الثلاثاء 19 مارس.

فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، وروبي، ومحمد لطفي، وحمدي الميرغني، ومحمود عبد المغنى، ورامز أمير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج محمد السبكى.

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يذكر أن الفنانة سوزان نجم الدين تصور حاليًا مشاهد مسلسلها الجديد "ابن أصول" مع الفنان حمادة هلال استعدادا لعرضه في شهر رمضان

2019.

وسبق أن قالت سوزان عن المسلسل: "تجمعني قصة حب خاصة بحمادة هلال اشبه بعلاقة القط والفار، وتلك العلاقة موجودة في العديد من البيوت العربية، ولأول مرة تعالج الدراما تلك العلاقات الأسرية الحساسة، فالعمل يلقي الضوء على مشكلة اجتماعية حقيقية ويعالجها ضمن جو مليء بالحب والرومانسية والأكشن والاجتماعي".

‏‎جدير بالذكر أن مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وأيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ومحمد نجاتي وفراس سعيد وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج سينرجي تامر مرسي وإخراج محمد بكير.