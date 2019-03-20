شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بشرى توجه رسالة لترشيد مياه النيل من الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة بشرى دعوة لترشيد مياه النيل أثناء تواجدها فى الأقصر قائلة:" أنا سعيدة بنهر النيل وإنه موجود عندنا فى مصر، ودايما بقول للناس اننا لازم نحافظ عليه لاستمرارية الحياة".

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وتابعت: "اليوم اللى بتقطع فيه المياه فى المنازل بنحس ان الساعة وقفت وأن الدنيا اتشقلبت، فيجب الحفاظ عليه وعلى نظافته وترشيد المياه بقدر الإمكان وذلك لاستمرارية الحياة لأنه فعلا هو شريان الحياة بكل ما تعنيه هذه الكلمة".

وتتواجد الفنانة بشرى هناك، على هامش مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الثامنة تحت شعار "السينما حيوات أخرى"، فى الفترة من 15 مارس إلى 21 من نفس الشهر، ويشارك فى المهرجان 49 دولة، 36 دولة أفريقية و13 دولة خارج أفريقيا.