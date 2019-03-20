شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بشرى توجه رسالة لترشيد مياه النيل من الأقصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة بشرى دعوة لترشيد مياه النيل أثناء تواجدها فى الأقصر قائلة:" أنا سعيدة بنهر النيل وإنه موجود عندنا فى مصر، ودايما بقول للناس اننا لازم نحافظ عليه لاستمرارية الحياة".
وتابعت: "اليوم اللى بتقطع فيه المياه فى المنازل بنحس ان الساعة وقفت وأن الدنيا اتشقلبت، فيجب الحفاظ عليه وعلى نظافته وترشيد المياه بقدر الإمكان وذلك لاستمرارية الحياة لأنه فعلا هو شريان الحياة بكل ما تعنيه هذه الكلمة".
وتتواجد الفنانة بشرى هناك، على هامش مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الثامنة تحت شعار "السينما حيوات أخرى"، فى الفترة من 15 مارس إلى 21 من نفس الشهر، ويشارك فى المهرجان 49 دولة، 36 دولة أفريقية و13 دولة خارج أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. بشرى توجه رسالة لترشيد مياه النيل من الأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.