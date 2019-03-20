بالصور- مديرو المهرجانات السينمائية يعلنون نتائج اجتماعهم في "الأقصر للسينما الإفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد حسين:

نظم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في دورته الثامنة، اليوم الأربعاء 20 مارس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتائج اجتماع مديري المهرجانات العربية والإفريقية، بمشاركة 14مهرجانًا إفريقيًا وعربيًا.

وضمت قائمة الحضور: أيمن الجليلي مهرجان قليبلية التونسي، ووفاء بورقادي المهرجان الدولي لسينما الطالب المغرب، وفايزة يحياوي مهرجان ميكناس للفيلم العربي، وعز الدين كويران مهرجان خريبكة للفيلم الإفريقي، المخرجة عزة الحسيني مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مهرجان كاسكاد بولاية اريجون للفيلم الإفريقي "ترايس فرانسيس"، مهرجان جابس للفيلم العربي الدولي تونس "محمود جيمني"، مهرجان إسكندرية للفيلم المستقل "محمد محمود"، مهرجان فيستيكاب "ليوسن نجابو"، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي "أحمد شوقي"، مهرجان قرطاج السينمائي الدولي "نجيب عياد"، مهرجان بيروت لسينما المرأة "سام لحود"، مهرجان مالمو للفيلم العربي "محمد قبلاوي"، مهرجان الرباط لسينما المؤلف "عبدالحق منطرش وملك دحموني"، وكيث شيري مبرمج من زيمبابوي.

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قالت المخرجة عزة الحسيني، إن الاجتماع هدفه تحقيق التواصل بين المهرجانات وكيفية دعم السينما العربية والإفريقية، مشيرة إلى طرح فكرة إقامة شبكة معلومات عبر "الانترنت" للتعاون بين المهرجانات، دعمًا وترويجًا لصناعة الفيلم، وكذلك امكانية إنشاء صندوق لدعم وإنتاج الأفلام.

وأعلنت عزة عن النتائج التي خرج بها اجتماع مديري المهرجانات، وهي إنشاء شبكة معلومات عبر الانترنت تربط المهرجانات العربية والإفريقية، كنوع من الترويج لتلك المهرجانات بالإضافة إلى توفير أجندة للمهرجات تتيح كل المعلومات، ويتم أيضًا من خلالها تنسيق مواعيد المهرجانات، وتتيح امكانية ترجمة الأفلام، وكذلك إتاحة فرصة لمشاركة أكبر عدد من الأفلام مع توضيح كيفية التقديم والمشاركة في كل مهرجان.

وأكدت أنه تم الاتفاق على ضرورة تنمية وتوسيع حجم جمهور المهرجانات وضرورة الاستفادة من تجربة أيام قرطاج السينمائية في هذا الأمر.