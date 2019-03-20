محمد الشرنوبي في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شارك المطرب محمد الشرنوبي جمهوره بجلسة تصوير جديدة كشف عنها عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام". وظهر الشرنوبي في الصور بإطلالة أنيقة وبتقنية الأبيض وأسود ومرتديًا ملابس شتوية، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن محمد الشرنوبي طرح مؤخرًا ألبومه الأول "زي الفصول الأربعة" ويتضمن الألبوم 10 أغنيات متنوعة تمثل كل أغنية حالة موسيقية جديدة، وتم التعاون في الألبوم مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين في مصر.

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