أكرم حسني يعلن بدء تصوير" الأوضة الضلمة الصغيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: أعلن الفنان أكرم حسني عن بدء تصوير فيلمه الجديد "الأوضة الضلمة الصغيرة"، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام". ونشر "أكرم" صورة له مع المخرج محمد سامي وكتب: "اللمسات النهائية لفيلم الأوضة الضلمة الصغيرة قبل التصوير". كما أعرب عن سعادته بمشاركة الفنانة نور في الفيلم، وكتب:" و بتشرف تكون نجمة الفيلم الفنانة الجميلة نور .. دعواتكم". يذكر أن "الأوضة الضلمة الصغيرة" بطولة أكرم حسني ونور وبيومي فؤاد إخراج محمد سامي، تأليف كريم حسن بشير، وإنتاج وليد منصور.

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