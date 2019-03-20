بريانكا شوبرا ضمن «أفضل 50 امرأة» في مجال الترفيه بالعالم

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

وفقا لـ USA Today، انضمت النجمة الهندية وأيقونة بوليوود بريانكا شوبرا إلى نجوم أسطوريين في هوليوود، مثل ميريل ستريب Meryl Streep واوبرا وينفري Opra Winfrey والمغنية بيونسيه Beyonce من بين أفضل 50 امرأة في عالم الترفيه.

عندما طُلب منها التعليق على على هذا الشرف، قالت بريانكا إنها تعتبر السلطة بمثابة طاقة تشجعها على فعل ما تحب فعله حقًا. بحسب ما نقلته “هندوستان تايمز”.

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وأضافت شوبرا للصحيفة الهندية: “أن قدرتها على تحويل أحلامها إلى حقيقة كانت نقطة اهتمامها، وقالت أيضًا إنها أدركت أنه امتياز أن تكون قادرة على مشاركة مثل هذه المنصة المتميزة مع نساء بارزات مثل ميريل ستريب وجينفر لورانس، اللواتي تغلبن على تحدياتهن، اليوم يقفن فوق أكتاف الجميع في مهنهن المختارة. إنها تعطي المرء إحساسًا بالإنجاز”.

في سياق مماثل، سيتم عرض أحدث الأعمال السينمائية لبريانكا وهو فيلم “The Sky Is Pink”، الذي يشارك فيه أيضًا الممثل الهندي فرحان أختار وازيرا وسيم، وسيصدر في أكتوبر من هذا العام، كما شوهدت أيضًا في مقطع فيديو موسيقي “Sucker” لزوجها نيك جوناس، والذي تصدّر مخطط Billboard Hot 100.