منحة مالية ضخمة من علياء بهات لسائقها وخادمتها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

من المعروف أن مشاهير بوليوود يعيشون حياة الفخامة وكأنهم ملوك، ومع ذلك، ليس سرًا أن هناك بعضًا من أكبر الأسماء صناعة السينما تعد نجوم حقيقيين، يتمتعون بقلوب عامر بالعطف والخير.

سمعنا القصص الكثيرة عن رصد بعض النجوم للمساعدات من أجل تحسين جودة الحياة لغير القادرين، سواء أكشاي كومار الذي أطلق مدرسة تدريب مجانية على فنون الدفاع عن النفس للنساء.

وكذلك شاروخان، أميتاب باتشان، جون أبراهام، بريانكا شوبرا جوناس، راهول بوس، أنوبام خير، إيشواريا راي باتشان من بين آخرين، الذين تعاونوا مع المنظمات غير الحكومية، حيث جعل هؤلاء جماهيرهم فخورين بهم، بعد أن نشروا الإيجابية في جميع أنحاء العالم!

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علياء بهات، قد انضمت أيضًا لقائمة هؤلاء النجوم في مساعدة عامة الناس، الذين هم السبب وراء نجاحهم، لطالما عبرت عليا عن آرائها وأثبتت رجاحة عقل من خلال تصرفاتها، سواء كان من خلال ردها على تعليقات كانجانا رانوت السيئة أو آرائها حول المحسوبية.

وفقًا لتقرير SpotboyE، قامت علياء بهات بمنح سائقها ومساعدتها المنزلية في عيد ميلادها في 15 مارس ، عندما بلغت السادسة والعشرين، مبلغ بقيمة 50 ألف روبية، كانت علياء قد كتبت شيكات إلى سائقها، سونيل، ومساعدتها، أمول قبل أيام من عيد ميلادها حتى يتمكنا من شراء سكن.

ومن الواضح أن سونيل Sunil وأمول Amol قاما بالفعل بحجز شقق في مناطق فاخرة في مومباي، حيث عمل كل منهما مع عليا منذ بداية حياتها المهنية في بوليوود، وقررت أن تُظهر لهما امتنانها بتلك اللفتة الحلوة.

على الصعيد المهني، تلقت عالية بهات إشادة لأدائها في الفيلم الذي طال انتظاره لعام 2019، Kalank، وهو من أفلام المخرج ابيهشيك فارما Abhishek Varman، ويضم النجوم مادوري ديسكسيت، سانجاي دوت، فارون داوان، اديتا روي كابور، وسوناكشي سينها. الفيلم صور بدور العرض في الهند في 18 مارس 2019، سيت.