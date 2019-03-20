ريهام سعيد تدافع عن دينا بعد السخرية منها بسبب أداء العمرة: لا تحتقر عاصيا.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

دافعت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن الراقصة دينا، بعد تعرضها لحملة سخرية، إثر انتشار مجموعة صور لها بالعباءة والحجاب أثناء أدائها مناسك العمرة.

ريهام نشرت صورة لدينا بالحجاب، وعلقت عليها بقولها: “لا تحتقر عاصياً ضعف أمام شهواته فقد تنام مغتراً بطاعتك.. بينما ينام ودمعه علي خده ندماً علي ما فرط ف جنب الله فيقبله الله ولا يقبلك!!”.

الإعلامية المصرية أضافت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “ارحموا الناس دينا راحت عمره و ربنا يتقبل منها ان شاء الله”.

وكانت الفنانة دينا نشرت العديد من الصور خلال أداءها مناسك العمرة خلال الأيام الأخيرة، حيث ظهرت وهى ترتدى عباءة لونها أسمر وعليها شال أخضر، قبل أن تظهر وهى ترتدى ملابس بيضاء.

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وقد أشارت الإعلامية المصرية بسمة وهبة أن دينا قد تزوجت في وقت قريب، حيث نشرت صورة على حسابها بموقع انستجرام، ظهرت فيها وهى تشير على خاتم ترتديه الفنانة دينا فى يدها اليسرى وعلقت عليها تقول: “ألف مبروك يا دينا.. جيتى لبيته فكرمك وأهداكى هدية الحياة.. الله يسعدك ويوفقك”.

وكشفت بسمة وهبة عن مكان التقاط الصورة من خلال التعليق حيث قالت موجهة حديثها للراقصة دينا:”نورتى جدة ونورتى بيتى.. ومبروك مبروك مبروك يا عروسة النيل”.

الإعلان الغير مباشر لزواج الراقصة دينا جعل جمهور النجمة يتسائل عن جنسية العريس، وهل هو ثري خليجي؟، حيث أنه يفهم من تهنئة الإعلامية أن الزواج تم في مدينة جدة، أم أن الزواج تم في مصر من رجل مصري؟.

الفنانة الاستعراضية دينا قامت بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، وأعلنت عودتها إلى مصر بعد أداء العمرة، ونفت من خلاله أن تكون قد تزوجت؛ لكنها في الوقت نفسه لم تفسر رسالة الإعلامية لها ولم تتعرض لحديث بسمة وهبة نهائيا خلال الفيديو.