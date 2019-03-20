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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم، طرحت الفنانة المصرية علا رشدي أولى أغنياتها المصورة، والتي تحمل اسم “عايزة هدنة”.
علا كشفت خلال الكليب، بطريقة طريفة، عن معاناتها مع أولادها، وهي نفس معاناة كل أم مصرية، وطالبت باستبدال هدايا عيد الأم، بإعطاء الأم هدنة من أولادها، على أن يتحمل الأب مسئوليتهم في هذا اليوم.
وقد ظهرت الفنانة المصرية في الكليب مع ابنها وابنتها، كما ظهرت صورة لزوجها الفنان أحمد داوود، الذي وصفته بأنه يترك مسئولية الأولاد على عاتقها بمفردها.
وأغنية “عايزة هدنة” من فكرة علا رشدي، وكلمات شادي الفونس وتوزيع جورج يعقوب، والكليب من إخراج هادي بسيوني.
وتقول كلمات أغنية “عايزة هدنة”: “ليه كده يارب؟.. ليه كده ليه؟.. افتكاسة مين عيد الأم دية؟.. حبة نصابين بيضحكوا علينا بهدية.. ما انا في البيت مرمية.. والبهدلة هي هي.. غرقانة في اللي عليا.. بالاسم لي جوز حبني أنا وحبيته.. عاملني مرمطون.. شايلاله عياله وبيته.. كل اللي عندي اديته.. شغل وكاريير رميته.. ربيلي الواد ربيته.. وفي عيد الأم أنا عايزة هدنة”.
كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة عيد الأم.. الفنانة علا رشدي تطرح أولى أغنياتها وتطالب بـ«هدنة» من أولادها.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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